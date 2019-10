LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre.

VIA BOVARA, tratto compreso tra intersezione con via Mascari e il civico 14 di via Bovara totale chiusura per stazionamento di automezzo necessario all’esecuzione di lavori in quota dalle 8:30 alle 17:30 del 28 ottobre (Condominio Bovara 39);

VIA PER ERNA, tratto pedonale dal civico 113 di via Ai Poggi totale chiusura per lavori di nuovo allacciamento gas dal 28 al 29 ottobre (Impresa Racco Group Costruzioni di Cisano Bergamasco per conto di privati);

VIA PONCIONE, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di riparazione infiltrazioni di acqua dal 28 ottobre all’11 novembre (Impresa Edile Valsecchi Davide di Lecco per conto di privati);

PONTE AZZONE VISCONTI, dalle 8:30 alle 12 e dalle 13 alle 17 dei giorni 28 e 29 ottobre totale chiusura per completamento lavori manutenzione tubi gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA MICHELANGELO, tratto all’altezza del civico 25, totale chiusura con revoca senso unico nel tratto tra via Armonia e il civico 25, per lavori di installazione gru edile di cantiere dalle 8:30 alle 13:30 del 28 ottobre (Impresa Autotrasporti Porro per conto di privati);

VIA MONTE SABOTINO, tratto tra il civico 3 e il civico 3/A totale chiusura dalle 8:30 alle 17.30 dei giorni 29 e 30 ottobre per lavori di installazione gru per interventi edili (privati);

VIA GIUSTI, tratto compreso tra il civico 28 e via Mons. Polvara totale chiusura per stazionamento di automezzo necessario ad eseguire lavori in quota dalle 8:30 alle 17 del 29 ottobre e, in caso di maltempo il 29 ottobre (Impresa Ciemme Srl di Besana Brianza per conto di privati);

Temporanea sospensione della circolazione sul percorso interessato dalla 32° SGAMBATA DI MAGGIANICO-CAMPOSECCO-MAGGIANICO in programma dalle 9 alle 10:30 di domenica 3 novembre: oratorio Maggianico, vie Zelioli, S.Rocco, Paisiello, Donizetti, sentieri fino a Camposecco, Pergolesi, Mascagni, alla Fonte, rientro oratorio in via Zelioli (Associazione Proletari Escursionisti).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341/481233

Servizio manutenzione – 0341/481372