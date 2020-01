LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 gennaio.

VIA DON MORAZZONE, tratto all’altezza del civico 46 totale chiusura per lavori di nuova derivazione utenza gas dal 15 al 17 gennaio (Impresa Nuova TS & C srl per conto di privati);

VIA BELFIORE, tratto all’altezza del civico 32-34 parziale restringimento per lavori di posa nuova infrastruttura in fibra ottica dal 13 al 15 gennaio (impresa Sertori SPA per conto di privati);

VIA PER ERNA,tratto all’altezza del civico 7 parziale restringimento per ripristino della pavimentazione manomessa in data 13 gennaio (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA PER ERNA, tratto all’altezza del civico 25 parziale restringimento per ripristino della pavimentazione manomessa in data 13 gennaio (Impresa Edli Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA DIGIONE, tratto all’altezza del civico 31 parziale restringimento per rispristino della pavimentazione manomessa in data 13 gennaio (Impresa Edli Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA SAN NICOLO’ , tratto all’altezza del civico 5 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete BT dal 13 al 14 gennaio (Impresa Piazza Carlo e C. srl di Introbio per conto di Società Enel spa);

VIA FRA GALDINO, tratto all’altezza del civico 10/A parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete BT dal 14 al 15 gennaio (Impresa Piazza Carlo e C. srl di Introbio per conto di Società Enel spa);

VIA BASSI UGO, tratto all’altezza del civico 10 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete BT dal 16 al 17 gennaio (Impresa Piazza Carlo e C. srl di Introbio per conto di Società Enel spa);

VIA PACINOTTI, tratto all’altezza del civico 19 parziale restringimento per lavori di collegamneto rete dal 16 al 17 gennaio (Impresa Ballabio Costruzioni srl di Ballabio per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18:30 di domenica 19 gennaio;

VIA FALK, tratto all’altezza del sagrato della chiesa di Malavedo, totale chiusura per celebrazione religiosa in data domenica 19 gennaio dalle 9 alle 17;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372