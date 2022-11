LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 28 NOVEMBRE a domenica 4 DICEMBRE 2022.

In occasione della partita di calcio di mercoledì 30 novembre allo stadio Rigamonti – Ceppi, a partire dalle 15:00 e fino alle 21:00, via PASCOLI su ambo i lati, via CANTARELLI su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli e in via XI FEBBRAIO nelle aree di sosta, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia.

Gli altri interventi durante la settimana sono:

via RISORGIMENTO, tratto all’altezza del civico 15, dal 28 al 30 novembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete BT (Impresa Piazza Carlo per conti di E-distribuzione spa);

via ADAMELLO, via BAINSIZZA, via BELLAVISTA, via CARLO MAURI, via CARLO VERCELLONI, via CAVALESINE, via CROLLALANZA, via DON LUIGI MONZA, via FAUSTO VALSECCHI, via FRANCESCA MANZONI, via GORIZIA, via ORLANDO SORA, via OSLAVIA, via PLINIO, via PRIVATA NINO CASTELLI, via VINCANICO, dal 28 novembre al 23 dicembre, parziali/longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica (Impresa Circet spa per conto di Open Fiber);

via TAGLIAMENTO, viale MONTEGRAPPA, via MONTESSORI, corso PROMESSI SPOSI, via ROVERETO dal 28 novembre al 30 dicembre, parziali/longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica (Impresa Valtellina per conto di Open Fiber)

via FUCINI, nei giorni dal 28 al 29 settembre dalle 8:00 alle 17.30, istituzione di divieto di circolazione veicolare, per lavori di posa infrastruttura telefonica (Impresa Circet Spa per conto di Open Fiber);

via GRAMSCI tratto all’altezza del civico n. 11, il 30 novembre dalle 8.30 alle 17, istituzione di divieto di transito veicolare, per lavori di nuovo allacciamento alla rete elettrica (Impresa Castagna Costruzione SRL per conto di Enel);

via MAGGIORE tratto compreso tra il civico 24 e corso Martiri della Liberazione, 29 novembre dalle 14:00 alle 16:00, istituzione di divieto di transito veicolare per occupazione della sede stradale per attività di stazionamento mezzo spurgo (Bonfanti Simone e C. sas di Nibionno);

via CARALE, dal 28 novembre al 4 dicembre, intervento di ripristino pavimentazione della scalinata (Impresa Edil Lario cad per conto della soc. Lario Reti Holding Spa);

via QUARTO, tratto all’altezza del civico 16, il 29 novembre dalle 9:00 alle 16:00, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per sosta temporanea di autogrù (lavori per conto di privati).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371