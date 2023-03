LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma, nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 marzo 2023, con una avvertenza che riguarda la pulizia strade notturna.

Nelle aree di piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore, via Carlo Mauri, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, corso Carlo Alberto (Synlab) e via Frà Galdino, tra lunedì e martedì a partire da mezzanotte fino alle 6:00 del mattino, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per pulizia delle zone di parcheggio.

Via BRODOLINI, dal 20 al 23 marzo, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri, per lavori di riparazione alla rete idrica;

corso EMANUELE FILIBERTO, dal 21 al 22 marzo, restringimento del marciapiede per lavori di riparazione di una perdita;

via BELFIORE, tratto all’altezza del civico 76, dal 20 al 26 marzo, parziale restringimento della sede stradale per scavo di posa della rete fibra ottica anche un restringimento regolamentato tramite movieri;

via BELFIORE, tra via Achille Grandi e i civici 72-80, dalle 9:00 del 20 marzo al le 19:00 del 22 aprile, istituzione di un senso unico di marcia in direzione ascendente verso via Dell’Eremo, per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, che saranno eseguiti dall’impresa F.I.S. Spa per conto di Acinque Energy Greenway in due fasi si veda qui il provvedimento;

via MAZZUCCONI, tratto all’altezza del civico 46, il 20 marzo, restringimento della sede stradale per riparazione al guasto della linea telefonica;

via DEL ROCCOLO, il 20 marzo, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione al guasto della linea telefonica;

via TAGLIAMENTO, tratto all’altezza del civico 40, il 24 marzo, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete del gas;

via BESONDA, dal 20 marzo al 2 aprile, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili;

via GIUSTI, dal 20 al 26 marzo, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili

corso MONTE SANTO, tratto compreso tra l’intersezione con via IX Febbraio e il civico 26, dalle 9:00 alle 17:00 del 20 marzo, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e di limite massimo di velocità a 30 km/h, per lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale.

Vie adiacenti lo stadio Rigamonti – Ceppi, domenica 26 marzo, dalle 13:30 alle 21:30, saranno interessate da alcune modifiche sia del transito veicolare, sia delle soste. Nelle via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati.

L’incontro calcistico Lecco-Triestina alle inizierà alle 17:30.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371