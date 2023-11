LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 6 a domenica 12 novembre 2023.

via PASQUALE FUMAGALLI, il 6 e il 7 novembre dalle 8:00 alle 17:00, tratto compreso tra le intersezioni con via Pio Galli e via Arrigoni, divieto di circolazione per lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto ;

via APPIANI, il 6 e il 7 novembre dalle 8:00 alle 18:00, senso unico di marcia dal civico 7 verso corso Martiri della Liberazione e limite massimo di velocità di 30 km/h per intervento di sostituzione di una saracinesca;

via DELL’ISOLA, dal 6 al 10 novembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione causa infiltrazioni d’acqua;

via GHISLANZONI, dalle 8:00 del 7 novembre alle 19:00 dell’11 novembre, tratto compreso tra l’intersezione con via Amendola e via Appiani, sospensione del senso unico di marcia, istituzione del doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Appiani, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

corso PROMESSI SPOSI, l’8 e il 9 novembre, tratto all’altezza del civico 55, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete idrica;

via BELLAVISTA, il 9 novembre dalle 8:00 alle 17:00, divieto di circolazione veicolare per lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto;

via FOSCOLO, il 9 e il 10 novembre, tratto all’altezza del civico 18, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete del gas;

via VERDI, l’11 novembre dalle 7:30 alle 12:30, tratto all’altezza del civico 2, divieto di transito veicolare per occupazione suolo causa sosta temporanea di un cestello.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 6 e martedì 7 settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Movedo (parcheggio del santuario), via sant’Ambrogio, via Besonda Inferiore, via Vercelloni, via don Morazzone, via Valsassina (via Pacinotti), corso Matteotti, via don Ticozzi (Taurus), via dell’Isola e via Plinio.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © Iperg 2023