PALLAVOLO/IL TIE BREAK SORRIDE ALLA PICCO E TIENE OLBIA ALLE SPALLE

LECCO – Dopo due ko subiti al tie break rispettivamente con Costa Volpino e Montecchio, il quinto set finalmente sorride all’Orocash Picco Lecco, abile a imporsi 3-2 sull’Olbia dopo oltre due ore e 30 minuti di lotta tra le mura amiche, in uno scontro salvezza di fondamentale importanza. In classifica dunque le sarde vengono lasciate alle spalle, tuttavia il percorso, lo dice il punteggio, è stato pieno di difficoltà e tagliole da evitare.

LA CRONACA

Nel primo set dopo un avvio equilibrato un diagonale di Conti porta avanti Lecco 18-13, le ospiti reagiscono infilando quattro punti ma alla fine la Picco trova lo spunto risolutore imponendosi 25-22. Nel secondo parziale Salinas firma il 13-13, Olbia non è d’accordo e scappa via 13-17, chiude l’ace di Parisi: 21-25. Il terzo “gioco” vira sul 14-15, poi ecco l’aggancio 19-19, ma lo scatto decisivo lo piazza l’Hermaea vincendo 23-25. Nel quarto set Lecco ha la virtù di non sciogliersi; le tre sconfitte rimediate in quattro giornate a livello di tenuta mentale e con la rimonta subita nel conto dei set (da 1-0 a 1-2) potrebbe influire negativamente. Invece no, le manzoniane di coach Gianfranco Milano gettono il cuore oltre l’ostacolo, un muro di Caneva fissa il 18-12, in seguito un mani fuori di Zojzi regala il 25-19. Nel quinto e ultimo periodo si gira sul 7-8, 9-12 e gli spettri del recente passato tornano ad essere ben visibili tuttavia Lecco ancora una volta si ripiglia e grazie a due muri consecutivi di Zojzi s’impone 17-15 ai vantaggi. Doveroso segnalare la top scorer di giornata: l’opposto sardo Adriano autrice di ben 40 punti.

Ora due trasferte di fila attendono Lecco; domenica a Cremona e nel turno successivo il 19 novembre a San Giovanni in Marignano, due partite belle toste da affrontare con una massima da sempre cara a coach Milano: l’importante è muovere la classifica. Un compito di non facile lettura considerando che entrambe le formazioni sono a braccetto, insieme a Macerata, sul terzo gradino della classifica a quota 13.

Orocash Picco Lecco-Volley Hermaea Olbia 3-2

(25-22, 21-25, 23-25, 25-19, 17-15)

Picco: Conti 10, Badalamenti 1, Caneva 18, Rimoldi 4, Salinas 16, Piacentini 17, Barbagallo (libero), Zojzi 20, Frigerio, Mainetti, Sassolini. N:E: Morandi, Bazzani. All: Milano.

Olbia: Anello 2, Adriano 40, Olrlandi 6, Gannar 17, Schmit 4, Imamura 14, Blasi (libero), Fontemaggi 3, Parise 1, Marku 1, Civetta. All: Guadalupi.

CLASSIFICA: Montecchio 16, Macerata, Cremona, Marignano 13, Costa Volpino, Mondovì 8, Picco 7, Olbia 5, Offanengo 4, Melendugno 3.

Alessandro Montanelli