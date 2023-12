LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2023.

via MAZZUCCONI, dal 18 al 19 dicembre, tratto all’altezza del civico 115, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di allaccio acque meteoriche;

via GERTRUDE, dal 18 al 19 dicembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione perdita idrica occulta;

via GILARDI, dal 18 al 24 dicembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori scavi di saggio per rete teleriscaldament;

via DEL SARTO, dal 19 al 20 dicembre, tratto all’altezza del civico n. 46-48 localizzato restringimento del marciapiede per lavori di riparazione perdita idrica occulta;

via VITTORIO VENETO, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in data 20 dicembre, tratto all’altezza del civ.21, istituzione di divieto di transito veicolare per posa piattaforma aerea;

via LAMARMORA, dal 20 al 21 dicembre, tratto all’altezza del civico n. 30 parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione perdita idrica occulta;

via MARCONI, c.so CARLO ALBERTO e c.so EMANUELE FILIBERTO, in data 21 dicembre, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di rimozione segnaletica (portali) danneggiati;

via CORTI, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal 21 al 22 dicembre, tratto all’altezza del civico n. 3, istituzione di divieto di transito veicolare per procedere alla sosta temporanea di piattaforma aerea autocarrata;

via DEL ROCCOLO, dal 21 al 22 dicembre, tratto all’altezza del civico n. 24 al n. 32, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione perdita idrica occulta;

via ROSSINI, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in data 22 dicembre, istituzione di divieto di accesso veicolare, all’altezza civ. 7, e sospensione senso unico di marcia ed istituzione senso unico alternato solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra via Rossini e l’intersezione con via Gaudenzio Ferrari, con ingresso/uscita dall’intersezione via Gaudenzio Ferrari, per intervento di riparazione perdita idrica;

via AL PONTE, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in data 22 dicembre, tratto all’altezza del civico n. 6/8, istituzione di divieto di transito veicolare, altezza civ. 6 per intervento di ripristino della pavimentazione in porfido.

Pulizia notturna





Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore (Galli Ezio), via Mauri Carlo, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, Synlab (corso Carlo Alberto), via Fra’ Galdino.

