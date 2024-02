LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 5 febbraio a domenica 11 febbraio 2024.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

via MAGGIORE, il 5 febbraio dalle 8:00 alle 17:00, per attività di stazionamento automezzo, tratto compreso tra il civico 21 e corso Martiri della Liberazione, divieto di transito veicolare;

corso CARLO ALBERTO, il 5 febbraio dalle 9:00 alle 18:00, intersezione con viale Valsugana, per sostituzione idrante, obbligo di direzione diritto per i veicoli diretti verso corso Emanuele Filiberto e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via MASCARI, il 5 e 6 febbraio, civico 77 parziale restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione guasto rete idrica;

via LEONARDO DA VINCI, dal 5 all’11 febbraio, tratto all’altezza dell’intersezione con Via Caprera, parziale restringimento regolamentato tramite movieri per lavori edili in corrispondenza dell’attraversamento pedonale;

via GHISLANZONI, il 6 e 7 febbraio, incrocio via Appiani parziale restringimento regolamentato tramite movieri per sostituzione idrante rete idrica;

via MONTESSORI, il 6 e 7 febbraio, civico 3 parziale restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione guasto rete idrica;

via CAMPANELLA, il 7 e l’8 febbraio dalle 8:00 alle 18:00, intersezione con via Crocetta, per sostituzione saracinesca ed inserimento idrante, divieto di transito veicolare altezza civico 15;

via TONIO DA BELLEDO, il 7 e l’ 8 febbraio, tratto all’altezza del civico 31, parziale restringimento per riparazione allaccio rete idrica;

LUNGOLARIO PIAVE, l’8 febbraio, tratto all’altezza del civico 14 parziale restringimento con istituzione senso unico regolamentato tramite movieri per lavori di nuovo allaccio alla rete gas;

via PUCCINI, l’8 e il 9 febbraio, parziale restringimento per riparazione rete idrica;

via APPIANI, il 9 febbraio dalle 8:00 alle 18:00, realizzazione nuova rete teleriscaldamento, divieto di transito veicolare; intersezione con via Pizzi, inversione senso unico di marcia con direzione da via Appiani a via Amendola; intersezione con via Amendola, “stop” e obbligo di svolta a destra e limite massimo di velocità 30 Km/h;

viale MONTEGRAPPA, il 9 e 10 febbraio, intersezione con corso Promessi Sposi, parziale restringimento per rimessa in quota chiusini rete idrica;

viale REDIPUGLIA, il 9 e 10 febbraio, incrocio viale Montegrappa parziale restringimento regolamentato tramite movieri per rimessa in quota chiusini rete idrica in orario notturno;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, il 9 e 10 febbraio, tratto all’altezza del civico 34 parziale restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione perdita idrica.

Per maggiori informazioni:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371