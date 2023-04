LECCO – Prosegue lo stato di grazia in cui versa il centrocampista di Galbiate in forza alla Juventus Manuel Locatelli. Anche nel successo casalingo con il Verona (1-0) il ragazzo si è espresso su livelli d’eccellenza fornendo inoltre l’assist vincente a Moise Kean per il gol partita. Tuttavia le fatiche non sono terminate per la squadra di Allegri, questa sera infatti i bianconeri alle 21 saranno impegnati nel match d’andata delle semifinali di coppa Italia contro l’Inter in calendario a Torino, il ritorno è previsto per il 26 aprile a campi invertiti, l’altra semifinale verrà disputata tra Cremonese e Fiorentina. A proposito di Locatelli, sembra che verso di lui si sia scatenata una vera asta soprattutto estera ma da quanto si apprende dai social bianconeri per lui sarebbe pronto un rinnovo sino al 2026 con uno stipendio che si aggira sui tre milioni a stagione.

Tornando al calcio giocato pareggia la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola nel match esterno della Spezia (1-1). Una gara diligente la sua, peccato che da un suo liscio sia scaturita la rete del gol ligure.

In serie C dopo tanta, forse troppa panchina (solo quattro le presenze in campionato) torna a sorridere con la maglia del Catanzaro il difensore liernese Riccardo Gatti. I giallorossi neopromossi in B hanno espugnato sul neutro di Avellino il Giugliano (0-4) toccando i 90 punti in classifica, ebbene Gatti in campo per l’intero incontro non solo è risultato l’uomo partita (sette in pagella) ma è anche riuscito a segnare con un dosato colpo di testa il gol dello 0-1, bravo. Torna alla vittoria pure la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) dopo un periodo davvero gramo, le vespe battono infatti all’ultimo respiro l’Avellino 2-1. Tre punti di speranza salvezza per l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni finito stavolta in panchina che supera 2-0 la Turris. A completare una giornata all’insegna del successo per i calciatori lecchesi (cinque vittorie e un pareggio) ecco l’1-0 inferto dall’Entella del meratese Luca Barlocco al Pontedera e grazie ai tre punti strappati ai toscani la compagine ligure aggancia al vertice della classifica la Reggiana, colmando un gap a suo tempo dilatatosi sino a otto lunghezze. I biancocelesti inoltre, essendo in vantaggio negli scontri diretti con la Reggiana, in caso di arrivo a pari merito in cima alla graduatoria toccherebbe proprio alla formazione di Chiavari ottenere la promozione diretta in serie B. In definitiva ci si appresta a vivere, al solito, un intenso ed emozionante finale di stagione; ancora tre partite e poi saranno emessi i primi e definitivi verdetti, prima di lasciare spazio a playoff e playout.

Chiudiamo con la nazionale femminile di Milena Bertolini che affronterà martedì 11 aprile al Tre Fontane di Roma in un test amichevole la Colombia: si tratta del primo confronto in assoluto tra le due squadre. Nella lista delle 30 convocate anche l’attaccante di Missaglia in forza alla Juventus Sofia Cantore e ben due ragazze del Como: Chiara Beccari e Matilde Pavan, un vero onore per la società lariana.

Alessandro Montanelli