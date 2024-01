LECCHESI NEL PALLONE. “EFFETTO COLOMBO” AL RENATE, CONTI GETTA LA SPUGNA?

LECCO – Davvero molti gli spunti da porre sotto la lente d’ingrandimento nell’ultima uscita dei nostri ragazzi della “pelota”.

Partiamo dalla Juventus del galbiatese Manuel Locatelli in campo oggi nel posticipo con il Sassuolo, i bianconeri in coppa Italia si sono liberati sul campo amico del Frosinone (4-0) guadagnandosi le semifinali contro la Lazio, nella circostanza Loca ha giocato sino al 17’ della ripresa. È invece uscito dalla competizione il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (rimasto in panchina) superato a Sans Siro dall’Atalanta 1-2 e sempre i rossoneri si sono rifatti in campionato battendo sempre a Milano la Roma 3-1, pure in questa circostanza il 18enne brianzolo è rimasto a guardare.

In serie B devastante sconfitta dello Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia a Como (4-0), il figlio d’arte è stato costretto ad uscire dal rettangolo verde al 20’ del secondo tempo afflitto da problemi muscolari. Netto il rovescio della Sampdoria a Venezia (5-3), purtroppo bisogna segnalare l’ennesimo stop del difensore della Bonacina Andrea Conti, nemmeno convocato nella trasferta lagunare. Conti ha subito la distrazione del soleo (polpaccio) della gamba sinistra e i tempi di recupero appaiono abbastanza lunghi, a questo punto nell’ambiente doriano si inizia a ventilare un possibile addio al calcio da parte di questo sfortunatissimo atleta. Ormai al palo da quattro anni e costretto nel lasso di tempo indicato, a misurare le uscite con bilancino del farmacista sono state davvero molto sporadiche le sue apparizioni in campo.

In serie C a Renate iniziano a beneficiare dell’effetto Colombo, sulla panchina nerazzurra da un mese il tecnico di Cesana Brianza dopo la sconfitta dell’esordio ha incanalato tre successi consecutivi portando le pantere in zona playoff. Il Renate nell’ultimo turno ha espugnato la roccaforte della Pro Vercelli 0-1 e nelle sue fila altri 90’ li ha disputati il galbiatese Marco Anghileri. Molto bene anche l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti in campo dal 40’ s.t. corsaro sul terreno della Triestina terza forza del campionato, sotto 2-0 i seriani l’hanno ribaltata imponendosi 2-3. Ora le note dolenti: la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (è stato rilevato al 18’ s.t) viene asfaltata nel match interno 0-4 dal Crotone, il Monopoli del meratese Luca Barlocco (in panca) perde 2-1 a Monterosi mentre la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (dodicesimo fisso) esce senza punti da Vicenza matato 3-1.

Capitolo serie A donne. Cade in casa il Como (0-1) con la Sampdoria, festeggia invece la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore nel match casalingo con il Milan (2-1), la ragazza disputa l’intero match, non solo: lei sigla anche il gol della vittoria recuperando palla sul vertice dell’area, conversione al centro e tiro a giro che si spegne nell’angolino alla sinistra del portiere Giugliani, magia… Nel prossimo turno la Juve sarà ospite del Sassuolo, mentre il Como del Milan. Classifica: Roma 36, Juventus 30, Fiorentina 28, Inter 17, Como 15, Sassuolo, Sampdoria 14, Milan 10, Pomigliano 5, Napoli 2.

Alessandro Montanelli