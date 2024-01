LECCO. BANDIERE A MEZZ’ASTA PER LA SCOMPARSA DI GIULIO BOSCAGLI

LECCO – In segno di lutto per la scomparsa di Giulio Boscagli, già Sindaco di Lecco, fino al termine della giornata di mercoledì le bandiere di palazzo Bovara e di tutte le altre sedi comunali saranno a mezz’asta. Inoltre, in contemporanea con l’inizio delle esequie di mercoledì, i dipendenti del Comune di Lecco sono invitati a osservare un minuto di silenzio, quale momento di partecipazione al cordoglio della Città.

Le esequie, alle quali saranno presenti il sindaco, il Gonfalone del Comune di Lecco e la Scorta d’onore della Polizia locale in alta uniforme, si terranno mercoledì 17 gennaio alle 10:45 nella Basilica di San Nicolò a Lecco.