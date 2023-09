LECCO – Entra in campo dal 39’della ripresa il difensore di Annone Brianza in forza al Milan Davide Bartesaghi nel vittorioso match esterno con il Cagliari (1-3). Certo solo uno scampolo di partita, che dà comunque seguito ai 15’ da lui disputati nello scorso turno quando maturò il suo esordio in A, nell’1-0 inflitto al Verona.

In campo 90’ invece il galbiatese Manuel Locatelli nel successo dei bianconeri (1-0) ai danni del Lecce; da registrare anche la sconfitta della Salernitana del casatese Lorenzo Pirola (gioca sino al 45’ p.t.) per 1- 0 a Empoli. Continua in serie B la crisi dello Spezia dell’attaccante di Chiuso Salvatore Elia (entra sul terreno di gioco al 38’ s.t.) che impatta in casa 0-0 con il Brescia.

Nella terza serie partiamo con l’1-1 di Novara-Giana Erminio e nelle fila lombarde ancora una volta tocca la panchina al portiere di Casatenovo Carlo Pirola ormai destinato al ruolo di secondo. Matura lo stesso risultato sul terreno amico il Potenza del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo contro la Casertana. Quindi le due sconfitte di giornata: quella dell’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (è protagonista sino al 25’s.t.) out 3-1 a Mantova, cede perdendo l’imbattibilità stagionale nel girone meridionale la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (è stato sostituito al 27’s.t.) 1-3 in casa al cospetto del Picerno.

Ferma la massima serie del calcio femminile, ha giocato la nazionale impegnata nella Nations League a Castel di Sangro con la Svezia. Hanno vinto le nordiche 0-1 ma l’Italia si è resa protagonista di una ottima prestazione collettiva. Un deciso passo in avanti dopo lo 0-5 maturato con le stesse rivali al mondiale. Tra le migliori interpreti l’attaccante della Juventus residente a Missaglia Sofia Cantore (90’): la punta è andata vicino al bersaglio dopo pochi minuti con un tiro cross che ha valicato di un nulla la traversa, nella ripresa Sofia ha impegnato severamente l’estremo difensore ospite con una botta rintuzzata a fatica dal portiere svedese. Insomma le azzurre avrebbero meritato almeno la divisione della posta tenendo testa a una squadra di assoluto livello e questo lascia ben sperare per il futuro. La prossima gara dell’Italia di mister Soncin sempre nella Nations è in calendario il 7 ottobre contro la Spagna.

Intanto sono state rese note le date dei recuperi della Calcio Lecco, rammentando che tutte le gare inizieranno alle 18.30. Si parte martedì 24 ottobre nella trasferta di Pisa quindi il match interno con lo Spezia l’8 novembre e il derby lariano al Sinigaglia di Como nella giornata di martedì 28 novembre. Ora però testa alla trasferta di domenica a Cittadella, una sfida sicuramente ostica ma da cui bisogna uscire indenni anche per non perdere quell’autostima che potrebbe andare sotto i tacchi nella circostanza in cui la classifica dovesse restare ferma.

Alessandro Montanelli