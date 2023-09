PREVISIONI METEOROLOGICHE – La presenza di un campo d’alta pressione in ulteriore consolidamento nel fine settimana favorisce tempo in prevalenza soleggiato sulla regione, con temperature di 4-6°C oltre la media climatica attesa per questo periodo e venti deboli di direzione variabile. Almeno fino a lunedì 2 ottobre non sono attesi sostanziali cambiamenti.

Venerdì 29 settembre cielo sereno salvo transito irregolare di nubi sulle Alpi tra il pomeriggio e la sera. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico intorno a 4200-4400 metri. Venti ovunque deboli di direzione variabile salvo locali rinforzi da nord lungo le creste alpine di confine.

Sabato 30 settembre cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso, con addensamenti isolati sulle Alpi nel pomeriggio e qualche velatura in transito ad est della regione in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in leggero aumento. Zero termico a 4400-4600 m circa. Venti deboli variabili, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sulle Alpi specie in alta quota.

Domenica 1 ottobre cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani sui settori alpini e prealpini. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico attorno a 4400-4600 metri. Venti in montagna deboli o al più moderati in prevalenza da nord.

Fonte Arpa Lombardia