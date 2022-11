LECCO – Tante emozioni arrivano dal campionato di serie A e non solo in questo turno dal calcio nostrano. Copertina scontata per il derby d’Italia vinto dalla Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli che supera tra le mura amiche l’Inter 2-0 al termine di una partita in cui i nerazzurri devono solo recitare il mea culpa per le tante, troppe occasioni cestinate nel corso del primo tempo sullo 0-0. Merito comunque ai torinesi, bravi nel saper soffrire ed essere cinici nei momenti chiave del match. Per quanto riguarda la prestazione fornita da Manuel, è da considerarsi positiva, magari un tantino in ribasso rispetto a quella esibita con il Paris ma in rialzo rispetto alle ultime uscite in campionato. Una gara di sostanza in primis a livello difensivo, di interdizione e il tutto fa ben sperare in prospettiva. Entra in campo invece al 3’ della ripresa il difensore della Salernitana di Casatenovo Lorenzo Pirola nel 2-2 interno con la Cremonese, discreta la sua prova. Finisce in tribuna il ragazzo della Bonacina in forza alla Sampdoria Andrea Conti, nuovamente alle prese con degli intoppi fisici, nella sconfitta casalinga (0-2) con la Fiorentina.

In serie C grande vittoria nel girone meridionale della capolista Catanzaro del liernese Riccardo Gatti, ancora in panchina nello scontro al vertice e derby regionale contro il Crotone, un 2-0 che non ammette repliche davanti a ben 12mila spettatori. Il Pescara del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo supera in terra abruzzese il Gelbison (2-1), raid esterno per la Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi che viola le mura del Giuliano (0-1) nel derby campano, il ragazzo subentra dal 7’della ripresa. Impatta 0-0 a Meda il Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) contro la Pergolettese, pantere che falliscono anche un rigore con Maistrello. Ed eccoci all’Andria del difensore di Bellano Andrea Arrigoni (90’) che pareggia a domicilio 1-1 con il Monopoli.

Fermo il campionato di serie A femminile, sabato il Tardini di Parma ha ospitato la finale di Supercoppa italiana Roma-Juventus. Terminati sull’ 1-1 tempi regolamentari e supplementari ai rigori hanno prevalso le giallorosse 5-4, nelle fila torinesi è entrata in campo al 25’ del secondo tempo regolamentare la punta di Missaglia Sofia Cantore. Andata sul dischetto per l’ultimo rigore bianconero l’attaccante si è fatta intercettare la conclusione dal portiere, e da lì è partita la festa capitolina. Ricordiamo che in precedenza anche la sua compagna di squadra Girelli si era fatta intercettare il tiro dall’estremo difensore romano.

Gloria invece per il centrocampista dell’Under 16 del Milan (abita a Galbiate) Ernesto Perin, vincitore insieme ai suoi compagni della nazionale di categoria del torneo internazionale Val De Marne disputato in terra di Francia. Nel match d’apertura l’Italia ha superato 2-1 il Belgio quindi ecco la sconfitta maturata con la Svizzera (2-1) infine la prestigiosa vittoria (2-3) contro i trasalpini padroni di casa. Al termine delle tre partite in calendario la classifica recitava: Italia e Svizzera 6 punti, Francia 4, Belgio 1. Azzurrini che grazie alla miglior differenza reti si aggiudicano la competizione dopo la seconda piazza, conseguita lo scorso anno. Buono anche l’apporto fornito da Perin, schierato da mister Daniele Zoratto nella ripresa nella gara d’apertura con il Belgio, nel match con la Svizzera è stato sostituito a 10’ dalla fine, mentre con la Francia Ernesto ha disputato il secondo tempo fornendo delle prestazioni altamente positive.

Risultati e classifica del Torneo ‘Val de Marne’ Prima giornata (1° novembre)

Belgio-ITALIA 1-2

Francia-Svizzera 5-1 Seconda giornata (3 novembre)

Svizzera-ITALIA 2-1

Francia-Belgio 0-0 Terza giornata (5 novembre)

Svizzera-Belgio 1-0

Francia-ITALIA 2-3 Classifica finale: ITALIA (d.r. +1) e Svizzera (d.r. -2) 6 punti; Francia 4; Belgio 1

Alessandro Montanelli