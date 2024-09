LECCO BASKET WOMEN: SUCCESSO COL BRESSO NELLA PRIMA USCITA STAGIONALE

LECCO – Prima uscita stagionale per la Lecco Basket Women che si impone di misura contro Bresso, compagine che disputerà la Serie B, per 44-41. Si è trattata di una gara servita soprattutto per mettere benzina nel motore, con coach Canali che ha dato spazio a tutte le giocatrici a referto.

Tanto equilibrio per tutti i 40′ con le blucelesti che partono subito forte (8-0) prima di essere raggiunte e sorpassate nel corso del match. Bresso scava un piccolo solco all’inizio del secondo quarto (13-21), ma in campo la LBW non si da per vinta restando sempre incollata alle avversarie. Alla fine del terzo periodo Lecco mette la testa avanti e riesce a conservarla fino alla fine.

Debutto in maglia bluceleste per Viola Aondio che ha potuto giocare per la prima volta con la sorella Maria e prima volta anche per Levi e Maria Rota.

Ecco il tabellino della Lecco Basket Women: Bassani 9, M.Aondio 1, Capaldo 6, Galli, V.Aondio 5, Scola 4, Levi 10, Oggioni 4, Oddo, Ratti 2, A. Rota, M.Rota 4, Fumeo 1. All.: Canali.

“Prendiamo questa partita per quello che è stata: una sgambata, con rotazioni ampissime e tanta tranquillità – ha detto coach Canali -. Le ragazze si sono applicate, al netto di una condizione fisica e tecnica che è quella che puoi avere dopo tre allenamenti. Dobbiamo inserire i nuovi innesti nelle nostre dinamiche, e anche sicuramente trovarne di nuove, ma ho visto cose interessanti e tanto entusiasmo”.

Domenica prossima le blucelesti torneranno in campo a Legnano alle 18 per affrontare le pari categoria dell’Aba Pink.