CALCIO A 5: VITTORIA ANCHE SULLA FENICE, PLAYOFF SEMPRE PIÙ VICINI

LECCO – Nuovo successo per il Lecco Calcio a 5 nell’anticipo della nona giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di Marcio Moratelli battono 7-4 la Fenice VeneziaMestre al Palataurus e avvicinano sempre più la zona playoff agganciando in classifica il Cdm Futsal e l’Elledì, in attesa che i piemontesi scendano in campo domani pomeriggio a Cagliari contro il Leonardo.

I blucelesti, in campo con la divisa gialla per omaggiare la Festa della Donna, chiudono il primo tempo avanti 4-1 e nella ripresa mantengono le tre reti di vantaggio nonostante i tentativi di rimonta di una Fenice apparsa squadra da posizione più alta del terzultimo posto attualmente occupato.

Lecco senza Guina squalificato, Ferri, Di Tomaso e De Donato infortunati. Pronti via e dopo 48″ Tortorella sblocca il risultato sfruttando un pallone ben gestito da Espindola. Reazione ospite con il rasoterra sul palo al 2′ di Difonzo. La gara torna in parità all’8′, quando Persec triangola con capitan Caregnato e in spaccata insacca l’1-1 sul secondo palo. Passano 3′ e Tortorella scambia con Valdes insaccando a due passi dalla porta il nuovo vantaggio lecchese. La gara si accende e subito dopo Feverati si salva in angolo su Mattaboni. Battuto il corner, Tortorella e lo stesso Mattaboni vengono murati mancando così il tris.

Al 12′ Difonzo impegna Gattarelli, poi al 14′ Espindola sfiora l’incrocio dei pali su punizione. Gattarelli è attento sul rasoterra da fuori di Persec, mentre al 15′ Tortorella inventa per capitan Hartingh, premiando il suo taglio verso sinistra, e il numero 10 bluceleste insacca il 3-1. Poco dopo, spettacolare azione di Mattaboni che serve al centro Tortorella per il 4-1 e la personale tripletta del giovane brasiliano. A 14″ dall’intervallo occasionissima per la Fenice, ma Bui e Persec non finalizzano.

La ripresa si apre con il 5-1 di Mattaboni dalla destra su assist di Kullani. La Fenice non demorde e si riversa nella metà campo lecchese, trovando il gol con Baloira prima e Persec su rigore poi per il 5-3 al 7′. Il Lecco torna a gestire maggiormente il pallone e, dopo un’occasione per Kullani, viene premiato dal nuovo +3 firmato da Rivella con uno straordinario spunto personale sulla sinistra. Passano pochi secondi e ancora Rivella va via sulla sinistra, rientra dalla linea di fondo e fulmina Feverati per il 7-3.

Espindola va vicino all’ottava marcatura bluceleste, poi a 6’41” dal termine la Fenice schiera Bui come portiere di movimento. Tortorella, Valdes, Hartingh ed Espindola non trovano la porta sguarnita ospite dalla distanza e a 1’41” dalla fine Bui dal limite beffa Gattarella e fissa il definitivo 7-4.

LECCO-FENICE 7-4

LECCO: Gattarelli, Espindola, Tortorella (3), Hartingh (1), Mattaboni (1); Posca, Valdes, Rivella (2), Kullani, Regini, E.Moratelli, Panzeri. All. M.Moratelli.

FENICE: Feverati, Bui (1), Difonzo, Baloira (1), Persec (2); Yaghoubian, Bellu, Caregnato, Moscoso, Origgi, Patrizio, Stefanon. All. Landi.

ARBITRI: Cristea di Albano Laziale e Lattanzio di Collegno.