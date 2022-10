LECCO – Il Comune di Lecco invita enti, associazioni e singoli cittadini a segnalare i soggetti meritevoli della Civica Benemerenza presentando le proposte di candidatura al Comune entro le 12:30 di lunedì 31 ottobre. Le Civiche Benemerenze sono delle medaglie d’oro che saranno assegnate in occasione della ricorrenza di San Nicolò, patrono della città di Lecco.

Le Civiche Benemerenze possono essere assegnate a coloro che “con opere o con l’esempio, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport, per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, per atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano dato lustro alla città di Lecco e alla sua comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni”.

Le proposte, motivate e documentate in modo dettagliato, inserite in busta chiusa recante sul frontespizio la scritta “Proposta di Civica Benemerenza” e l’indicazione del mittente, devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco in piazza Diaz 1. Le proposte di candidatura saranno valutate dalla Commissione Capigruppo; successivamente, di quelle approvate i proponenti dovranno inviare al Comune la documentazione in formato elettronico.