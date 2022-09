LECCO – È pronto per una nuova sfida Roberto Crippa, ultramaratoneta di Olginate. L’atleta 56enne correrà da Lecco a Genova senza soste, la partenza è prevista la sera del 30 settembre, alle 18 dalla sede della Canottieri Lecco, l’arrivo nel capoluogo ligure è per domenica 2 ottobre.

Dopo aver percorso lo scorso anno i 154,5 chilometri che separano Lecco da Bormio, la posta ora sale: sono duecento i chilometri da percorrere. Crippa sarà accompagnato in bicicletta dai figli Julien e Olivier, altri amici lo seguiranno in auto per dare supporto tecnico.