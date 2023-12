LECCO – Incidente automobilistico nel capoluogo alle 11 di questo giovedì 21 dicembre. Lo schianto in via Pergola, a pochi metri dalla rampa di accesso alla SS36 e alla SS36Dir. Ancora da chiarire la dinamiche del sinistro: l’auto è andata a sbattere contro un ostacolo al margine della carreggiata e una donna di 49 anni è rimasta ferita. Per soccorrerla sono intervenuti in codice giallo una ambulanza e i Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia locale di Lecco.