SCI CLUB: MARIUZZO DUE VOLTE PRIMO TRA GLI ASPIRANTI A SANTA CATERINA

VALFURVA (SO) – Riccardo Mariuzzo protagonista a Santa Caterina Valfurva nel doppio appuntamento con la velocità di ieri e martedì scorso. L’atleta infatti è salito due volte sul podio più alto nella classifica Aspiranti.

Due discese libere ben gestite dal giovane portacolori dello Sci Club Lecco che si è messo in evidenza, sfoderando due ottime prestazioni. Nella gara di martedì, Mariuzzo ha chiuso in 13esima posizione assoluta col tempo di 1’03”40 che gli è valsa la prima posizione nella classifica Aspiranti. Mariuzzo si è poi ripetuto nella gara odierna, finendo di nuovo al 13esimo posto assoluto e al primo nella classifica Aspiranti col tempo di 1’04”96.

Nella gara di martedì, ottima prova anche per Raffaele Monaco che ha chiuso in 24esima posizione, quindi Alessandro Pizzi 65esimo, Edoardo Carraro 67esimo e Giorgio Ferri 71esimo. Nella gara di mercoledì, Edoardo Carraro 57esimo, Alessandro Pizzi 62esimo e Giorgio Ferri 68esimo. Niente da fare invece per Monaco.

Nelle due gare femminili, un’ottima Linda Amidei ha concluso la prima gara all’11esimo posto, seguita da Vittoria Giacomelli 22esima. Nella gara di mercoledì, molto bene Vittoria Giacomelli che chiude in 16esima posizione così come Amidei che fa suo il 18esimo posto.