LECCO – Per affrontare l’incremento di lavoro iniziato con il Black Friday e che proseguirà per tutto il periodo delle festività natalizie, Poste Italiane ha messo in campo numerose azioni con l’obiettivo di garantire consegne puntuali. Tra queste, l’ingresso di nuovo personale sia a livello di recapito provinciale sia nella filiera logistica di smistamento.

In provincia di Lecco, dove si attende un aumento giornaliero di oltre il 25% durante il picco, il personale è stato potenziato del 25% attraverso l’assunzione di nuovi portalettere che si aggiungono ai 118 già attivi sul territorio. Lo scorso anno le consegne di pacchi derivanti da spedizioni e acquisti online sono state oltre 366mila.

Poste Italiane, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend. Ha inoltre consolidato la rete ‘Punto Poste’ per il ritiro degli acquisti online e la consegna dei resi, che nella provincia di Lecco conta una rete di 93 tra tabaccai e altri esercizi affiliati, che si aggiungono ai 93 Uffici Postali.

I pacchi spediti ma anche consegnati in provincia di Lecco da Poste Italiane vengono lavorati presso il centro di smistamento meccanizzato di Milano Roserio, che nel periodo di picco arriva a movimentare fino a circa 45mila pezzi medi al giorno. Grande come cinque campi da calcio alle porte di Milano, accanto all’ex area Expo, il Centro si avvantaggia della vicinanza agli scali aeroportuali di Malpensa e Linate da cui arrivano spedizioni provenienti dall’estero e della posizione baricentrica regionale per lavorare e inviare ai 45 centri di recapito, tra i quali quelli siti in provincia di Bergamo, le spedizioni destinate ai cittadini e alle aziende della Lombardia.

Per poter far fronte al picco di volumi atteso nelle prossime settimane che vedrà aumentare del 40% il numero degli invii raggiungendo i 2,5 milioni di pezzi giornalieri (+ 70% nel settore pacchi, + 20% di posta ordinaria e + 30% di posta commerciale), presso il centro di Roserio sono stati potenziati i tre turni di lavorazione giornaliera, dalla domenica pomeriggio al sabato sera, con l’inserimento di oltre 150 addetti per permettere la massima accelerazione della produzione. In sette ore i pacchi più veloci vengono smistati e caricati sugli oltre cento mezzi che ogni giorno entrano ed escono dal centro diretti verso tutte le destinazioni della regione. Il centro è dotato di un sorter di smistamento pacchi tra i più all’avanguardia e dieci robottini per la movimentazione interna delle merci oltre a un impianto per lo smistamento delle lettere e tre impianti per la lavorazione del prodotto stampa.