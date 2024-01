LECCO: SULLE GUERRE E GLI ARMAMENTI, INCONTRO CON L’ANALISTA BERETTA

LECCO – L’assemblea permanente contro le guerre organizza un incontro con l’analista Giorgio Beretta sugli armamenti.

Domani, giovedì 18 alle 21, al Centro civico “Sandro Pertini” di Germanedo, l’Assemblea permanente contro le guerre (sostenitrice di recenti iniziative come il corteo a sostegno del popolo palestinese) organizza un incontro pubblico con l’analista Giorgio Beretta.

Beretta, analista del commercio di sistemi militari e di armi leggere per O.p.a.l. Brescia, parlerà insieme al collettivo del commercio di armi a livello nazionale e internazionale e della sua diffusione nelle situazioni di conflitto attualmente in corso, come in Palestina e in Ucraina.

Di seguito il comunicato del collettivo:

“Siamo in tempo di guerra, interna ed esterna. Prendendo spunto dalle più recenti normative e dagli ultimi episodi di utilizzo sempre più evidente delle armi, incentivato dai mezzi di informazione e dalle recenti norme in merito alle armi che possono avere in dotazione gli agenti di polizia fuori servizio. Vogliamo parlarne con Giorgio Beretta, analista del commercio internazionale e nazionale dei sistemi militari e di “armi leggere” e dei rapporti tra finanza e armamenti. Oltre a questo, nella città della Fiocchi Munizioni non si potrà non parlare di questa e di altre fabbriche di armi della penisola GIOVEDÌ 18 GENNAIO ORE 21 SALA CENTRO CIVICO SANDRO PERTINI VIA DELL’EREMO 28 LECCO ASSEMBLEA PERMANENTE CONTRO LE GUERRE”.

Michele Carenini