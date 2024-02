TELERISCALDAMENTO, I LAVORI PROSEGUONO. TUTTE LE VIE INTERESSATE

LECCO – Acinque ha annunciato gli ultimi aggiornamenti sui lavori per il teleriscaldamento in città.

Proseguono le opere lungo via Baracca, dove è stato interrotto il senso di marcia da via Promessi Sposi a via Belfiore, transito che è invece consentito nella direzione opposta.

Sono cominciati i lavori del teleriscaldamento nel controviale di Piazza Manzoni. L’intervento comporta la chiusura del breve tratto interessato, garantendo il passaggio ai residenti.

Causa previsioni di maltempo e in vista della Maratonina in programma il 3 marzo, le attività lungo Corso Martiri della Liberazione, con istituzione senso unico di marcia da Via Appiani a Piazza Manzoni, sono state riprogrammate a partire dal 4 marzo.

A seguire, nei prossimi mesi, i lavori di posa della rete proseguiranno su due versanti: da un lato si svilupperanno su via Appiani e via Pizzi al fine di completare il collegamento con quanto già posato su via Amendola; dall’altro interesseranno via Trieste, via Aspromonte e via Caprera fino a via Leonardo da Vinci.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.

