RIAPRE LA SS639 TRA VALMADRERA E CIVATE, NUOVI LAVORI PER L’ACQUEDOTTO

CIVATE – Dalla serata di oggi, mercoledì 21 febbraio, riapre la SS639, da lunedì 26 chiusura in via Papa Giovanni XXIII per i lavori all’acquedotto.

Il comandante del corpo associato di Polizia locale di Valmadrera – Malgrate – Civate – Oliveto Lario Cristian Francese ha comunicato il ritorno alla normalità per la SS639 tra Valmadrera e Civate, in direzione Milano, e la prossima chiusura di via Papa Giovanni XXIII a Civate, per i successivi lavori di Lario Reti.