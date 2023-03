LECCO – Termina 0-0 al Rigamonti-Ceppi la gara odierna tra Lecco e Triestina. Quarto pareggio consecutivo per i blucelesti, quinta partita senza segnature per i ragazzi di Luciano Foschi che una volta assaporato il primo posto nel girone ora vedono sempre più lontana la vetta della classifica.

LA CRONACA

Minuto 4 e subito occasione per i padroni di casa: Lepore mette in mezzo Pinzauti che in girata non colpisce bene la palla. Dieci minuti più tardi occasione per gli ospiti con Tavernelli, Enrici respinge. Al 36′ Tordini lamenta un infortunio, al suo posto entra Lakti. Ultimo giro di orologio prima dell’intervallo, Ardizzone serve in mezzo Lepore, palla a Giudici che allunga per il neoentrato, parte il cross ma la difesa triestina intercetta al centro dell’area. Si va al riposo a reti inviolate.

Il Lecco riparte con Stanga per Enrici. Al 47′ Ardizzone sbaglia un passaggio, ne approfitta Tessitore che dal limite dell’area tira ma Melgrati salva. Contropiede Triestina al 51′: Mbakogu in velocità si avvicina a Melgrati, gran recupero di Stanga che porta il biancorosso a calciare da posizione defilata. Al 64′ Foschi richiama Ardizzone per Zambataro, al 73′ Pinzauti fa posto a Mangni, ma il risultato non cambia. 0-0 tra Lecco e Triestina.