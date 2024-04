LETTERA: “I NUMERI DEI TURISTI IN VISITA A BUCHE E POZZANGHERE”

Con la presentazione della brochure “Lecco land of colors 2024” e l’installazione del contapassaggi a Pescarenico veniamo a sapere che nel periodo 15/11/23-7/4/24 cioè in circa 5 mesi ben 148mila pedoni e 35mila ciclisti hanno avuto la possibilità di vedere le buche di via Maggiore da pochi giorni rappezzate con un poco di asfalto.

Lascio a voi la valutazione del risultato.

Hanno anche apprezzato la pozzanghera tra piazza Era e piazza del Pesce che fa bella mostra durante tutti i mesi dell’anno dovuta alle sottostanti vasche di sollevamento dell’impianto fognario. Questa pozzanghera è anche un’ottimo incubatoio per le larve di zanzara.

Poche carriole di ghiaia risolverebbero il problema.

Tutto ciò è stato segnalato più volte, ma si sa: “Non ci sono i soldi”

Cordialmente.

Renato Valsecchi