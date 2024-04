STAGIONE TURISTICA A LECCO, PRESENTATA ALLA “BODEGA”

LECCO – Nella mattinata di giovedì 11 la presentazione delle iniziative turistiche primavera/estate 2024 per Lecco.

Allo slogan “Lecco. Land of colors”, si è accompagnata una brochure di presentazione della stagione turistica in cui spiccano alcuni macro-temi caratteristici del territorio: centro città, lago, montagne, sentieri e vie, itinerari in bicicletta, turismo inclusivo, cibo, cultura ed eventi.

Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, ha inoltre presentato il report sui varchi elettronici installati sul territorio: “Conoscere i dati è fondamentale per prendere decisioni: abbiamo voluto installare i varchi elettronici sul lungolago e all’accesso al Sentiero del Viandante per iniziare ad avere contezza di quante persone passano, quanti ciclisti, in quali giorni della settimana e in quali fasce orarie. Vogliamo costruire un’offerta turistica competitiva e questo è possibile grazie a tre leve: la bellezza naturale nella quale siamo immersi, la capacità imprenditoriale di chi si rimbocca le maniche in questo settore, la disponibilità di un soggetto pubblico-privato che sappia leggere i trend del mercato perseguendo con determinazione un corretto posizionamento strategico del nostro territorio. Quasi 250mila passaggi di persone sul lungolago nei mesi invernali significa misurarsi con una crescita esponenziale nei prossimi mesi: ciascuno può fare la sua parte per rendere attrattiva la città”.

Lorenzo Guerra, vicepresidente di Impresa Sociale Girasole, ha aggiunto: “Impresa Sociale Girasole ha trovato nella co-progettazione con il Comune di Lecco degli elementi e delle caratteristiche che riconosce come coerenti con la propria mission e sui quali sviluppare un progetto di sviluppo turistico attento al territorio, alla sua storia e alle sue caratteristiche peculiari, capace di valorizzare il grande patrimonio associazionistico, e con una declinazione sociale, intesa come creazione di opportunità per i giovani e per le persone svantaggiate, che avranno sia la possibilità di impiegarsi nell’offerta turistica, sia il vantaggio di trovare un territorio attrezzato e attento ai loro bisogni”.