Egregia Redazione,

Vi scrivo in merito alle tariffe e orari delle funivie TRASPORTO PUBBLICO LOCALE della provincia di Lecco (Lecco-Piani d’Erna, Moggio-Piani di Artavaggio, Margno-Piani delle Betulle). Vorrei segnalarvi alcune riflessioni.

Nell’ultimo anno ho avuto il piacere di utilizzare altri impianti a fune TPL come la funivia Albino-Selvino: orari dalle 6:18 alle 19:15, e la telecabina Champoluc-Crest con funzionamento continuo dalle 8 alle 17 e corse TPL fino alle 23/23:30. In generale ho sempre visto orari più lunghi negli impianti TPL rispetto a quelli privati, altrimenti non capisco perché uno dovrebbe essere finanziato dalle regioni e l’altro no e viceversa. In provincia di Lecco invece non vengono mai effettuate corse di prima mattina e serali, come accade con altri impianti a fune TPL italiani.

Anche i prezzi sono a mio parere una nota dolente delle funivie TPL della Provincia di Lecco, neanche paragonabili a quelli del trasporto pubblico con minima differenza dal trasporto a fune privato. Il costo del biglietto A-R della funivia di Selvino è di 5,60 euro, mentre quelli dei trasporti della Provincia di Lecco si aggirano intorno ai 13-14 euro, con trasporto MTB, cani e pure neonati a pagamento.

La domanda mi sorge spontanea: dov’è la logica del trasporto pubblico locale nella gestione di questi impianti? Non dovrebbero essere facilmente accessibili in tutti i sensi come trasporto pubblico locale?

Grazie

Cordiali saluti

Gilberto