LECCO – Ultimo incontro della stagione della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) il prossimo venerdì 26 maggio alle 21. Due altissime personalità, che hanno un forte legame con la realtà lecchese e un impegno dal respiro internazionale, tratteranno il tema: ‘Patrimonio culturale e conflitto armato: ricostruire un futuro di pace’.

Con la sua nota competenza, Laura Polo D’Ambrosio introdurrà il concetto di ‘patrimonio culturale’. Docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico ‘Manzoni’ di Lecco dal 1993, la professoressa si è distinta per numerose pubblicazioni e come instancabile operatrice culturale nell’organizzazione di mostre, attenta anche alla valorizzazione delle realtà locali. Tra le sue numerose attività, ricordiamo la sua collaborazione da anni presso l’Università Cattolica di Milano al Master ‘Servizi educativi per il patrimonio artistico dei Musei storici e di arti visive’.

Al suo fianco ci sarà Chiara Tomaini che, dopo aver frequentato il Liceo Manzoni, si è laureata a Venezia e ora è docente di Restauro Archeologico. Ha condotto missioni di restauro in Israele, Palestina, Yemen ed è nel Direttivo di CHIEF ETS (Cultural Heritage International Emergency Force), l’Associazione Italiana di protezione civile abilitata a intervenire in situazioni di emergenza per la salvaguardia dei beni culturali, in caso di catastrofi naturali o conflitti bellici. Sarà interessante ascoltare il racconto delle sue esperienze in quei territori bellissimi, carichi di un passato millenario ma anche lacerati dalla guerra.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà 26 maggio alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC o rinnovare l’iscrizione.