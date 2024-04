L’EUROPARLAMENTARE ANGELO CIOCCA PORTA LA SUA “RIVOLUZIONE EUROPEA” A LECCO

LECCO – L’eurodeputato leghista Angelo Ciocca, membro della commissione agricoltura e commissione industria e ricerca al Parlamento europeo, ha portato la sua “Rivoluzione Europea” anche a Lecco: nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, infatti, piazza Cermenati ha ospitato l’onorevole, che, circondato dai cartonati che simboleggiano le sue principali battaglie, come quella contro l’aumento dei tassi d’interesse o la sua attenzione all’agricoltura, ha esposto i risultati del suo sondaggio tra i cittadini.

Il lavoro di ricerca svolto sulla provincia di Lecco ha innanzitutto evidenziato che “riguardo i temi toccati, cioè l’aumento dei mutui, le direttive sulle case green, gli incentivi all’auto elettrica e l’inserimento degli insetti in alimentazione, un terzo dei lecchesi non conosce i provvedimenti presi in merito dall’Unione, per cui ancora oggi molti provvedimenti non arrivano al cittadino; uno su tre non conosce nessuno di questi quattro provvedimenti, gli altri per una parte significativa, dal 93 al 97%, sono contrari a questo tipo di provvedimenti”.

Ciocca ha specificato che “il 22% dei cittadini del territorio oggi ha un mutuo a tasso variabile per la prima casa, per cui ha subito pesantemente l’aumento dell’11% dei tassi di interesse; il fatto che la rata sia quasi raddoppiata, se non in alcuni casi addirittura raddoppiata, sta creando quindi serie difficoltà”.

Il lavoro di Ciocca ha riscontrato una contrarietà importante anche sull’auto elettrica: “Una buona parte degli intervistati è attendista nel cambiare la macchina. Questo ha rallentato il mercato dell’automotive anche riguardo il territorio lecchese, che segue lo scenario nazionale”.

L’eurodeputato sottolinea infine “la contrarietà massima, al 97%, sugli alimenti a base d’insetti, ad esempio i cibi contenenti farina di grilli; questi non sono stati apprezzati nemmeno dalla gran parte degli individui che li ha provati e il campione maschile del sondaggio ha notevolmente osteggiato la loro introduzione”.

Ciocca ha sintetizzato così la “Rivoluzione Europea” che intende portare a termine: “È importante far arrivare questi provvedimenti alle persone comuni: l’obiettivo è provare a costruire un’app che possa, in modo istantaneo, mostrare al cittadino i provvedimenti che vengono votati in Europa. Con la Rivoluzione Europea che portiamo avanti, vogliamo arrivare ad avere un’Europa che non faccia iniziative contro le case, contro le macchine e contro la nostra agricoltura, ma che sia un valore aggiunto per le nostre famiglie, per la nostra agricoltura in generale per il nostro benessere”.

Michele Carenini