LIONS LECCO IN FESTA PER LA NASCITA DEL LEO CLUB DEDICATO AI GIOVANI

LECCO – Martedì 9 aprile i membri del Lions Club Lecco Host, Val San Martino e Brianza Laghi si sono riuniti per festeggiare l’inaugurazione del Leo Club Lecco, nato grazie al contributo di questi tre club locali.

Il Leo Club rappresenta l’associazione giovanile del Lions International, organizzata in club composti da giovani dai 12 ai 30 anni impegnati nell’attività di volontariato. Il loro obiettivo principale è quello di sostenere le fasce più vulnerabili della società, a livello sia locale che nazionale. Attualmente in Italia, vi sono 3.466 membri Leo, distribuiti in 307 club.

Tra gli ospiti della serata erano presenti i soci e i presidenti dei Club: Antonio Brusadelli del Lions Club Lecco Host, Renato Ratti del Lions Club Val San Martino, Pietro Galbiati del Lions Club Brianza Laghi, Cinzia Cesana del Lions Club Lecco San Nicolò. Inoltre sono intervenuti Alberto Frigerio, governatore Lions distretto 108 IB1 e Francesco Popolo, presidente Leo del distretto 108 IB1.

“È un piacere aver contribuito alla fondazione del Leo Club – ha detto Antonio Brusadelli -. Sono certo che questo è solo l’inizio e che il Leo diventerà un club attrattivo per numerosi soci. Noi non gli faremo mai mancare il nostro appoggio. Un grande in bocca al lupo al Leo club”.

Dopo i saluti degli ospiti, è intervenuto il governatore Lions Alberto Frigerio, che ha consegnato il distintivo al presidente del Leo Club Lecco, Lorenzo Torri, e agli officers del club. Frigerio ha sottolineato l’importanza dei giovani e della partecipazione a un’associazione di volontariato come il Lions.

Francesco Popolo ha poi augurato ai soci di potersi godere appieno questa esperienza, occasione di crescita personale. La serata si è conclusa con l’ufficializzazione della nascita del Leo Club nel territorio di Lecco, un gruppo di giovani determinati a rispondere alle esigenze della comunità, condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà.