“LITE PER IL POSTO” ALLA PICCOLA NEL LOCKDOWN: 16 A PROCESSO, 4 ASSOLTI

LECCO – Rissa tra extracomunitari nell’area della Piccola a Lecco, in sedici a processo. La vicenda risale al marzo 2020, in pieno lockdown, quando ci sarebbe stata una lite tra senza fissa dimora che all’epoca occupavano l’area mercatale.

Vennero identificate le sedici persone che avrebbero preso parte alla rissa e rinviate a giudizio. “La lite per il posto” come era stata definita ai tempi è tutta da chiarire e soprattutto da provare davanti al giudice. Oggi quattro giovani marocchini, tra i 20 e 27 anni, hanno scelto il rito abbreviato; i loro legali hanno chiesto l’assoluzione visto che non c’erano prove contro di loro e il giudice Paolo Salvatore li ha assolti “per non aver commesso il fatto”.

Gli altri 12 saranno processati a maggio.

A.Pa.