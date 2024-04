MALGRATE. 10 ANNI DELLA PRO LOCO, IL BILANCIO DEL PRESIDENTE VENTURA

Dopo la festa di primavera della settimana scorsa in località Gaggio, si è svolta la cena solidale per il 10º anniversario di costituzione della Pro Loco di Malgrate Aps.

Ci hanno onorato della loro presenza il sindaco Flavio Polano, in scadenza di mandato, il signor parroco Don Andrea, il consigliere regionale per la Lombardia della UNPLI Roberto Erba, e coloro che si presenteranno come candidati alle prossime elezioni in assoluto ordine alfabetico Aldo Maggi, Michele Peccati e Marco Vassena.

Nel mio intervento ho precisato che “come ben sapete la Pro loco è per statuto apolitica, apartitica e aconfessionale, opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del comune di Malgrate e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio, e come voi, abbiamo a cuore il “bene comune” di questo luogo che ci ha accolto ed amiamo pur non essendo nati qui.

Io non sono tra coloro che hanno costituito la Pro Loco ma ne faccio parte dalla prima ora voluto a suo tempo dal compianto Gianni Codega e poi collaborando con le presidenze di Luca Fabi e Marco Vassena fino a raccoglierne la responsabilità dallo scorso luglio 2023.

Ricordiamo questa sera i 10 anni trascorsi, tra iniziative più o meno riuscite, senza autocelebrazioni attraversando il periodo peggiore quello della pandemia. Ora siamo un’associazione iscritta come ente del Terzo Settore e quindi Aps Associazione di Pubblico Servizio che potrà accedere al 5 per mille e può partecipare a pieno titolo a bandi e patrocini con le istituzioni.

Siamo iscritti ad UNPLI e questo dà il diritto ai soci di usufruire di diversi sconti e convenzioni a livello nazionale, contiamo di poter stabilire delle convenzioni riservate ai soci anche con l’aiuto dagli operatori locali.

Per il futuro cercheremo di ampliare “l’unità di intenti” e fare in modo che le associazioni del paese possano collaborare maggiormente fra loro.

Abbiamo espresso la nostra disponibilità ad occuparci della casetta nel parco di via Stabilini. Una volta terminati i lavori potrebbe davvero diventare “la casa dell’associazione” e un punto strategico per l’organizzazione di nuovi eventi.

Si poteva fare di più? Forse! Si poteva fare meglio? Sempre!

Rimane il problema di coinvolgere maggiormente gli abitanti del rione Porto (avendoci abitato ne conosco le difficoltà e capisco che sia più facile raggiungere la città di Lecco), interessare maggiormente i giovani e riuscire a coinvolgerli. Regaliamo alla nostra Malgrate il sogno di crescere insieme con la condivisione delle idee e delle iniziative nuove noi siamo pronti al dialogo e a darci da fare. Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni è una citazione la frase non è mia ma mi appartiene”.

Vi è stata poi la consegna delle targhe di ringraziamento da parte del consiglio direttivo alla memoria di Giovanni Codega quale promotore e anima della Pro Loco che in mancanza della moglie (in questo momento in America) ha ritirato un commosso sindaco Polano e a Luca Fabi e Marco Vassena in qualità di presidenti che mi hanno preceduto,

“Nel dire grazie a qualcuno, gli stiamo esprimendo che siamo felici di averlo incrociato nella nostra vita, anche solo per un attimo. Stiamo semplicemente dicendo qualcosa che non ha prezzo, ma che allo stesso tempo ha un valore infinito.”

Il presidente

Francesco Ventura