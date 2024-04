SI PERDE SUL CORNIZZOLO, 22ENNE RECUPERATO DOPO NOTTE ALL’ADDIACCIO

CIVATE – La Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco con la squadra SAF sono intervenuti su richiesta della Soreu 118 per la ricerca di un ragazzo di 22 anni di origini straniere che aveva dato l’allarme per essersi smarrito sul sentiero che dal monte Cornizzolo porta a Civate, dopo aver trascorso la notte all’aperto. Era in corso una fitta nevicata. La geolocalizzazione ha permesso di restringere l’area interessata al sentiero della “Direttissima”.

La ricerca del giovane è scattata alle 6, squadra SAF e operatori del CNSAS hanno trovato il ragazzo alle 7:20 e lo hanno accompagnato in zona sicura a Suello, dove aveva lasciato l’auto.

