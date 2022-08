LECCO – La situazione meteorologica tende a cambiare, in particolare su Alpi e Prealpi, dove sono previsti temporali sparsi e probabili piogge abbondanti e grandinate.

Secondo il servizio meteo di ARPA Lombardia, “nel corso del fine settimana il moderato o forte calo termico determinato a tutte le quote dalla coda della struttura depressionaria, congiuntamente ad un flusso umido dai quadranti meridionali, va a determinare un aumento dell’instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale inizialmente sui rilievi, in successiva probabile estensione alle zone di pianura. Da lunedì mattina in poi, graduale ritorno a condizioni più stabili, con correnti in quota da settentrione”.