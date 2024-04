MANDELLO. STANNO MEGLIO I TRE SOCCORRITORI PRECIPITATI COL QUAD

MANDELLO DEL LARIO – Stanno meglio i tre soccorritori del Cnsas, due uomini e una donna, rimasti feriti stanotte mentre svolgevano un’operazione di soccorso in montagna sulla Grigna Settentrionale.

L’attivazione da parte della centrale è arrivata intorno alle 21, per tre escursionisti, illesi ma in difficoltà sulla Grigna Settentrionale, in prossimità del rifugio Elisa. Le squadre sono partite subito, un gruppo a piedi e un gruppo (due tecnici e un sanitario Cnsas) con il quad; pronti a partire a supporto altri tecnici. Il mezzo quad si è ribaltato ed è finito in una scarpata. I soccorritori che erano a bordo sono stati sbalzati e hanno riportato alcuni traumi.