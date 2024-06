MATEMATICA SENZA FRONTIERE: DUE CLASSI DELL’ISTITUTO ‘BADONI’ PREMIATE

LECCO – Anche per quest’anno scolastico l’Istituto Badoni di Lecco ha preso parte alla competizione di Matematica senza frontiere. 16 classi del Badoni, rispettivamente 9 seconde e 7 terze, distribuite tra il Liceo delle Scienze applicate e tutti gli indirizzi del Tecnico, si sono messe in gioco, cimentandosi con i quesiti della matematica; tutte sono scese in campo per prendere parte a questa gara, che si realizza tra i banchi di scuola con i ragazzi impegnati a confrontarsi a suon di calcoli e possibili soluzioni.

In questo gioco di squadra, che apre uno spaccato veramente alternativo sulla matematica, i ragazzi hanno avuto la possibilità di ‘fare gruppo’, aiutarsi e sostenersi, così come vuole lo spirito di chi organizza annualmente questa sfida. Due le classi vincitrici: la classe 3Ai del Corso di informatica, seguita da Chiara Aldeghi e la classe 2Bee del Corso di elettronica e elettrotecnica con Lidia Cocomazzi, sono risultate le migliori classi a livello nazionale tra gli Istituti tecnici.

Grande è stata la soddisfazione dei ragazzi, come hanno commentato gli alunni della 2 Bee: “Questa esperienza ci ha consentito di migliorare le nostre competenze, ma soprattutto di unirci ancora di più come classe e, grazie a ciò, siamo riusciti a vincere, grazie anche alla collaborazione di tutti e all’ottima organizzazione con cui abbiamo risolto la prova”.

Un ringraziamento particolare va ad Anna Boghi, veterana nell’allenare gli studenti a questo tipo di competizione, indice della passione per la matematica e per le sue numerose applicazioni, che accomuna le generazioni che si susseguono. Giovedì 30 maggio, presso l’Aula gialla del Badoni, la dirigente Luisa Zuccoli ha premiato le due classi vincitrici con la distribuzione delle magliette, direttamente giunte alla scuola, come riconoscimento della vittoria e per la valorizzazione delle eccellenze, elogiando i ragazzi per il lavoro di squadra, per la collaborazione e la buona relazione.