IL METEO. PIOGGE E TEMPORALI SONO SEMPRE IN AGGUATO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Gran parte dell’Europa è interessata da un vasta circolazione di bassa pressione che trova il suo “motore” principale sulla Scandinavia. Da martedì pomeriggio tutta la regione verrà nuovamente coinvolta dal passaggio di piogge e temporali, possibili anche di forte intensità; un preludio a un mercoledì 12 molto instabile con piogge su molte zone. Da giovedì 13 la timida rimonta di un campo di alta pressione dalla Francia garantirà un tempo più asciutto con temperature in parziale ripresa.

Martedì 11 giugno cielo irregolarmente nuvoloso tra notte e mattino, ampie schiarite nel pomeriggio sulla pianura; in serata nuovi annuvolamenti di tipo cumuliforme su Prealpi e in più in generale sulle province occidentali. Dal pomeriggio nuovi rovesci e temporali sulle Prealpi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico intorno a 3200 metri. Venti in montagna deboli sud-occidentali.

Mercoledì 12 giugno nuvolosità diffusa e a tratti compatta, specie al mattino e nuovamente in serata. Precipitazioni probabili tra notte e primo mattino su settori centro-orientali; nuovamente presenti dal pomeriggio, anche sotto forma di rovesci e temporali, su buona parte della regione. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 2800-3000 metri. Venti in montagna deboli sud-occidentali.

Giovedì 13 giugno ampi spazi soleggiati nella prima parte del giorno, specie sui settori occidentali; dal pomeriggio locali annuvolamenti di tipo cumuliforme. Precipitazioni possibili dal pomeriggio sotto forma di rovesci e temporali, dapprima sui rilievi e marginalmente con il passare delle ore anche sulla pianura. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 3000 metri. Venti in montagna deboli e tendenti a ruotare da nord.

Fonte Arpa Lombardia