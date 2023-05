LECCO – Presentato il 13esimo Rapporto annuale sul mercato del lavoro lecchese dal titolo ‘Cresce l’occupazione in un sistema più esigente’ con i dati sull’andamento nel 2022. Il Rapporto è stato realizzato da Provincia di Lecco e Camera di Commercio di Como-Lecco nell’ambito del progetto Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco, operativo dal 2009. Per la Provincia di Lecco sono intervenuti la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato al Centro impiego Carlo Malugani.

Secondo il Rapporto, le persone in cerca di lavoro nel 2022 sono diminuite passando da 8100 unità del 2021 a 4100, con una riduzione più consistente per la componente femminile rispetto a quella maschile. Anche il tasso di disoccupazione è sceso sotto la soglia del 3%. Relativamente al rapporto tra domanda e offerta di lavoro, le imprese lecchesi hanno segnalato nel corso degli ultimi anni crescenti difficoltà di reperimento di personale. Difficoltà che nel 2022 si è presentata per quasi una persona su due, coinvolgendo un ampio ventaglio di figure professionali, in particolare per i tecnici e gli operai specializzati: 7 casi su 10.

Secondo le imprese, le difficoltà sono solo in parte associate a una formazione inadeguata, ma per lo più nascono da un’offerta ridotta e non sufficiente, quindi da una mancanza di personale disponibile. L’elevato livello di scolarità nella fascia 15-19 anni e l’alta propensione dei diplomati lecchesi verso una formazione universitaria, hanno parzialmente ridimensionato gli inserimenti nel mercato del lavoro. Le imprese attive sul territorio lecchese, a fine 2022, confermano la stabilità del sistema imprenditoriale locale: le nuove imprese, hanno superato le cessazioni di attività.