LECCO – Venerdì 12 maggio al Teatro Regio di Torino ‘Le città per i diritti’. Presente, in rappresentanza del Comune di Lecco, l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni: “Siamo qui, su invito della rete Ready di cui facciamo parte, insieme a tanti amministratori e amministratrici da tutta Italia per chiedere al parlamento di colmare un vuoto normativo che pesa sulle vite di molte persone”, ha spiegato l’assessore.

“La nostra posizione è semplice: i diritti dei minori vengono prima di tutto – ha proseguito Manzoni -. Questi bambini e queste bambine esistono, hanno dei genitori, ed è tempo che questa situazione venga riconosciuta. Fare finta che non sia così genera solo più dolore e insicurezza. Inoltre, si tratta di corrispondere diritti ma anche e soprattutto doveri. Come in tutte le famiglie i genitori hanno doveri nei confronti dei figli ed il loro riconoscimento non può che passare dal riconoscimento della famiglia stessa”.

La manifestazione, promossa dal Comune di Torino e dalla Rete Re.A.DY delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, si è tenuta con l’adesione di sindaci e amministratori locali per chiedere al Parlamento di modificare le norme vigenti riguardanti la vita famigliare delle persone LGBTQ+.

Tra i sindaci presenti Roberto Gualtieri (Roma), Giuseppe Sala (Milano), Stefano Lo Russo (Torino), Gaetano Manfredi (Napoli), Matteo Lepore (Bologna), Dario Nardella (Firenze) e Antonio Decaro (Bari, nonché presidente ANCI).