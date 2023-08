PREVISIONI METEOROLOGICHE – La regione resta stabilmente sotto l’influsso di un’area altopressoria che trasporta aria calda dal Nord Africa alle nostre latitudini. Fino a venerdì, dunque, giornate soleggiate e caratterizzate da assenza di precipitazioni significative e con temperature ben al di sopra dei valori solitamente registrati in questo periodo; conseguentemente è atteso un forte disagio da calore in pianura e nei fondivalle durante le ore diurne. Da venerdì però è molto probabile un graduale cedimento di tale struttura, con aumento della probabilità di precipitazione soprattutto su Alpi e Prealpi ed un significativo calo termico, più marcato nel corso del prossimo fine settimana.

Martedì 22 agosto cielo in montagna poco nuvoloso con qualche cumulo pomeridiano di scarsa altezza. Qualche piovasco o isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo su Retiche ed Orobie, altrove assenti o poco probabili. Temperature minime stazionarie, massime in ulteriore, seppur lieve, aumento. Zero termico: attorno a 5000 metri. Venti in montagna deboli settentrionali, a tratti moderati in quota.

Mercoledì 23 agosto cielo poco nuvoloso, con modesto sviluppo pomeridiano di nubi cumuliformi. Qualche piovasco o isolato e locale rovescio pomeridiano su Alpi e Prealpi, altrove assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Venti in montagna deboli settentrionali, a tratti moderati in quota.

Giovedì 24 agosto cielo inizialmente poco nuvoloso, da metà giornata nubi medio-alte in ispessimento su buona parte della regione; rasserenamenti diffusi a sera. Probabilità di rovesci pomeridiani sparsi su Alpi e Prealpi Orobiche in leggero aumento, altrove precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lievissima flessione. Zero termico attorno a 4400-4800 metri. Venti in montagna deboli o al più moderati settentrionali o occidentali.

Fonte Arpa Lombardia