PREVISIONI METEOROLOGICHE – La presenza sull’Italia di un’ampia struttura depressionaria continua a causare diffuso maltempo sulla Lombardia. Dopo la residua instabilità di martedì 29 il progressivo allontanamento verso est della perturbazione favorirà un generale miglioramento mercoledì 30, con assenza di precipitazioni almeno fino a venerdì 1 settembre unitamente a un lieve rialzo termico e venti in generale attenuazione.

Martedì 29 agosto cielo nella prima parte del giorno nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite via via più ampie su Alpi e settori occidentali della regione, in estensione verso est tra il pomeriggio e la sera. Al mattino piogge e rovesci residui su bassa pianura specie orientale, Appennino e settori alpini; dal pomeriggio residui piovaschi in progressivo esaurimento, sulle Alpi fiocchi di neve oltre i 2200-2400 metri. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Zero termico intorno ai 3000 m, fino a 2400-2600 m sulle Alpi Retiche di confine. Venti in montagna fino a forti da nord.

Mercoledì 30 agosto cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti al mattino sulla pianura orientale, nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo su Appennino e Prealpi centro-orientali. Isolati rovesci o temporali pomeridiani su Appennino e Prealpi centro-orientali, non escluso un breve interessamento della bassa pianura orientale; rapido miglioramento in serata. Temperature minime e massime stazionarie o al più in lieve aumento. Zero termico intorno a 3000 metri. Venti in montagna moderati settentrionali.

Giovedì 31 agosto soleggiato su tutto il territorio con passaggio di velature al mattino e addensamenti di tipo cumuliforme sui rilievi nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo brevi e isolati rovesci di pioggia pomeridiani su Appennino e Prealpi centro-orientali. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico in rialzo a 3400-3600 metri. Venti in montagna tra deboli e moderati dai quadranti meridionali.

