PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana ottimamente soleggiato e freddo con temperature stavolta sotto le medie stagionali. Si è passati da un sopra media di molti mesi ad un rientro nei parametri stagionali ai primi di gennaio, e ora qualche grado inferiore alla media del periodo. Ma nonostante qualche timido episodio nevoso e freddo, la nostra provincia rimane ai margini del maltempo che da più giorni interessa il centro-sud con nevicate sino a quote basse.

La depressione posizionata al centro del Mediterraneo nella mattinata di lunedì 22 gennaio ha iniziato a muovere i passi dall’Adriatico verso la nostra provincia, recando qualche debole precipitazione nella serata. La neve stavolta dovrebbe cadere attorno ai 600 metri ma localmente a quote inferiori. Martedì 24 gennaio ci si aspetta una giornata variabile con maggiori schiarite dal pomeriggio, non sono attese precipitazioni. Mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio saranno due giornate molto simili: cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo transito di velature innocue.

Temperature minime in temporaneo aumento tra lunedì e mercoledì a causa della copertura nuvolosa, in forte calo da giovedì. Valori mattutini comprese tra+1 e -4°C, massimi tra 3/6°C. Zero termico in aumento verso i 2000 metri. Venti deboli provenienti tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro