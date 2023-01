I prestiti senza garanzie sono l’opzione finanziaria ideale per chi ha bisogno di un finanziamento rapido e non ha la possibilità di offrire garanzie, come l’ipoteca su una casa o il pegno di un bene di valore, o di avere un garante. Una soluzione per ottenere questo tipo di prestito è attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

La cessione del quinto è una forma di finanziamento che consente di ottenere un prestito utilizzando come garanzia la propria busta paga o pensione. La rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione e non può superare il 20% delle entrate mensili nette.

Sigla Credit: gli specialisti della cessione del quinto

Sigla Credit è una società finanziaria specializzata nell’offerta di prestiti con cessione del quinto fino a 75.000 euro di importo finanziato con una durata massima di 120 mesi.

Per ottenere un prestito con Sigla Credit è necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione e avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Il vantaggio principale della cessione del quinto è che la rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione, garantendo così la costanza del pagamento delle rate.

Se sei interessato a ottenere un prestito senza garanzie attraverso la cessione del quinto, Sigla Credit è un’ottima opzione da prendere in considerazione: grazie alla sua esperienza di oltre 30 anni nel settore e alla sua professionalità, Sigla ti offre la possibilità di ottenere il finanziamento di cui hai bisogno in modo rapido e sicuro.

Chi può ottenere la cessione del quinto?

È importante sottolineare che la cessione del quinto è una forma di prestito che può essere utilizzata solo da lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o pensionati. Non è quindi possibile ottenere un prestito con cessione del quinto se si è autonomi o se si ha un contratto a tempo determinato.

Come funziona la richiesta di cessione del quinto

Per richiedere un prestito con Sigla Credit basta compilare il modulo di richiesta online o recarsi presso una delle numerose filiali presenti in tutta Italia. Un consulente finanziario sarà a tua disposizione per aiutarti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze e per accompagnarti passo passo nella richiesta del prestito. Il preventivo, naturalmente, è gratuito e senza impegno.

Se la richiesta viene approvata, ti verrà presentata una proposta di finanziamento con le condizioni del prestito, che potrai decidere se accettare o meno.

Una volta accettata la proposta, sarà necessario fornire alcuni documenti, come una copia del documento d’identità, codice fiscale e documentazione reddituale. Una volta ricevuti tutti i documenti e approvata la pratica – anche con il benestare della compagnia assicurativa – Sigla Credit procederà con l’erogazione del prestito. La cessione del quinto, infatti, è un prestito con assicurazione sempre inclusa che si attiva negli sfortunati casi di morte prematura e perdita dell’impiego.

Ricorda che la cessione del quinto comporta l’impegno di una quota consistente delle entrate mensili per il pagamento delle rate – fino a un quinto del totale. Prima di richiedere un prestito con cessione del quinto, è quindi importante fare una valutazione accurata della propria situazione finanziaria e assicurarsi di avere la possibilità di onorare il finanziamento senza rinunciare ad altre spese essenziali.

Nonostante ciò, la cessione del quinto rappresenta comunque un’ottima soluzione per chi ha bisogno di ottenere un prestito rapidamente e non ha la possibilità di offrire garanzie. Se stai cercando un finanziamento senza garanzie e sei interessato alla cessione del quinto, Sigla Credit è un’azienda affidabile e professionale a cui rivolgersi. Non esitare a contattare uno dei loro consulenti finanziari per ulteriori informazioni o per richiedere un prestito.