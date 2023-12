METEO. FINE ANNO CON LE NUBI MA SENZA PRECIPITAZIONI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a fine anno la regione sarà interessata da un flusso di correnti occidentali in quota con nuvolosità persistente sulla Pianura e variabile in montagna; precipitazioni assenti o al più occasionale pioviggine in pianura fino a sabato, pioggia molto debole possibile nel corso di domenica con qualche fiocco di neve sopra i 1200 metri circa in montagna. Per tutto il periodo debole ventilazione e temperature in diminuzione ma ancora superiori alla norma soprattutto nei valori minimi.

Venerdì 29 dicembre cielo velato per il passaggio di nubi stratiformi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico intorno a 2000 metri, in abbassamento. Venti deboli dai quadranti occidentali.

Sabato 30 dicembre sulle zone alpine a prealpine cielo sereno o a tratti velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico a quote variabili intorno a 2000 metri, in abbassamento in serata. Venti deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali.

Domenica 31 dicembre cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli sparse possibili durante l’intera giornata ma più frequenti e diffuse dal pomeriggio. Neve oltre 1200 metri circa. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Zero termico intorno a 1600 metri. Venti in montagna deboli meridionali con rinforzi sui crinali alpini e appenninici.

Fonte Arpa Lombardia