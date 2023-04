PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’inizio settimana ha segnato il ritorno delle piogge, tanto attese dopo un lungo periodo siccitoso. Una massa d’aria fredda proveniente da est ha raggiunto i nostri territori nella giornata di mercoledì recando già i primi rovesci e temporali. Precipitazioni che sono proseguite per buona parte della giornata di giovedì 20 aprile, e avranno un proseguo fino alla mattinata odierna (venerdì 21 aprile).

Fenomeni che andranno ad esaurirsi entro il primo pomeriggio, mentre la giornata di sabato 22 aprile vedrà l’alternanza tra nubi e schiarite, ma non avremo precipitazioni. Le ritroveremo nuovamente a partire dal tardo pomeriggio di domenica 23 aprile. Da lunedì 24 aprile tempo in sensibile miglioramento per merito dell’alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato per la giornata di martedì 25 aprile.

Temperature mattutine comprese tra 10/13°C, massime tra 16/21°C. Zero termico diurno in rialzo sino ai 2300 metri. Venti inizialmente provenienti da Est, da domenica proverranno da Nord.

Evoluzione per lunedì 24 e martedì 25 aprile: lunedì residue piogge al mattino, poi ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi; martedì cieli sereni per l’intera giornata, temperature gradevoli, in ulteriore rialzo.

Fabio Porro