METEO. FINE SETTIMANA PIÙ CALDO E SENZA PIOGGE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un flusso occidentale a tratti debolmente instabile porta sulla regione nuvolosità irregolare e passaggio di velature, ma con venti deboli e senza precipitazioni. Venerdì graduale espansione di un promontorio anticiclonico con ingresso di aria più mite e temperature massime in aumento: fine settimana stabile e caldo per il periodo con qualche velatura. Dalle prime ore di martedì l’ingresso di una saccatura atlantica sul Mediterraneo porterà tempo più perturbato anche in Lombardia.

Venerdì 5 aprile cielo velato ovunque, con irregolare nuvolosità bassa al mattino tendente a dissiparsi nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico in progressiva risalita, a 3600 metri in tarda serata. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali o a regime di brezza.

Sabato 6 aprile cielo velato o al più poco nuvoloso per locali addensamenti fino al primo mattino e dalla sera. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico in risalita fino a 4200 metri in tarda serata. Venti meridionali in montagna; nelle valli a regime di brezza.

Domenica 7 aprile cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico in lieve abbassamento, attorno a 4000 metri. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia