PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il lungo ponte dell’Immacolata si è concluso con l’arrivo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale. Festività del 8 dicembre salva dalle precipitazioni che però hanno segnato l’intera giornata di venerdì 7 dicembre, con l’arrivo di una perturbazione e ritorno delle precipitazioni. Oltre la pioggia la neve è caduta abbondantemente sopra i 400/500 metri, alcuni fiocchi sono stati avvistati assieme alla pioggia anche a quote inferiori per qualche ora.

Ad inizio settimana avremo un clima più freddo, con estese gelate a tutte le quote. Un fronte perturbato tra martedì 13 e mercoledì 14 dicembre sarà diretto verso le regioni del centro, mentre sui nostri territori avremo solo il transito di nubi molto compatte che non recheranno precipitazioni.

Temperature in calo sia le massime che le minime: valori mattutini compresi tra +1°C e -2°C, massime comprese tra 3/4°C. Zero termico diurno in calo fin verso i 1000 metri. Venti deboli provenienti tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro