CALCIO ROVINATA. PERDONO GLI JUNIORES E I GIOVANISSIMI, PARI PER GLI ALLIEVI

LECCO – Prima battuta d’arresto per la Juniores della Rovinata che perde in trasferta sul campo della Bellagina. Già dai primi minuti si è capito che sarebbe stata una partita difficile: avversari ostici e grintosi, campo piccolo che non permetteva ai ragazzi di esprimersi al meglio e gioco visibilmente non fluido. Il primo tempo finisce comunque in parità, col risultato di 2-2, grazie alle reti di Sala e Savazzi. La seconda frazione di gioco inizia bene per la squadra ospite con il gol del 3 -2 di Perrone. Il pareggio della Bellagina arriva subito dopo su una punizione insidiosa che non viene trattenuta dal portiere biancorosso e si insacca in rete. Da quel momento i ragazzi non hanno più saputo reagire: la squadra si è sbilanciata in avanti e ha lasciato ampi spazi agli avversari, che ne hanno approfittato portando il risultato sul 5-3. Il secondo gol personale di Savazzi riaccende le speranze della Rovinata che sul 5-4 ci vuole credere. Sono ancora i padroni di casa a segnare a tempo ormai scaduto, procurandosi un calcio di rigore che fissa il risultato finale sul 6-4. Una sconfitta pesante, che fa perdere alla Rovinata la prima posizione in classifica a discapito del Valmadrera.

Sul campo del Cortenova gli Allievi 2008 della Rovinata hanno giocato una partita davvero avvincente che si è conclusa con un emozionante 3-3. I biancorossi partono alla grande portandosi in vantaggio con il gol di Jacopo Fumagalli, che dà una carica incredibile alla squadra. Il Cortenova reagisce prontamente segnando due gol e ribaltando il risultato prima della fine del primo tempo. Alla ripartenza è ancora il Cortenova ad andare in rete, ma la Rovinata non si è arrende. Riccardo Fortunati riporta la squadra in carreggiata con un bel gol, mostrando determinazione e talento. Infine, Gabriel Cala ha messo a segno un gol fondamentale, dimostrando grande personalità e capacità di gestire la pressione in un momento cruciale.

Gli Allievi 2009 della Rovinata contro Aurora San Francesco il derby che finisce in parità per 1-1. Prima di commentare la partita è utile chiedere alla fortuna quando si deciderà a baciare, o almeno a non girare sempre le spalle, a questa tenace e combattiva squadra di Under 16. Nel turno precedente una punizione deviata era finita in porta all’ultimo minuto. Questo sabato una sfortunata autorete ha permesso all’Aurora di pareggiare la partita. Il match si è stato giocato, anzi “combattuto” davanti a una tribuna gremita da un grande numero di sostenitori di entrambe le squadre. Dimostrazione di come questa categoria di Allievi sia particolarmente apprezzata e seguita. Come sempre la partita è molto intensa, con l’Aurora costretta a inseguire il vantaggio conquistato dalla Rovinata con Brusadelli nel primo tempo. I ragazzi dei mister Piffaretti e Nasatti avanti per 1 -0 hanno tenuto la partita anche dopo la sfortunata autorete, inseguendo la vittoria sino all’ultimo secondo e creando numerose occasioni per ritornare in vantaggio. “Oggi più che mai tutti i ragazzi hanno dato il massimo, ma merita una particolare citazione la prova di carattere e forza di Nico Cattaneo, indomito per tutti gli 80 minuti”. Ha commentato il mister.

Battuta d’arresto per i Giovanissimi 2011, che sabato pomeriggio in casa perdono di misura contro l’Academy Val San Martino. Gli ospiti passano in vantaggio al 25′ del primo tempo e nonostante una lunga serie di pali e traverse dei padroni di casa che tentano la via del gol fino alla fine della gara, il risultato non cambia. Si rimane a metà classifica, in attesa della difficile trasferta in casa della Talamonese.

Altra bella vittoria per i Giovanissimi 2010 della Rovinata, che domenica hanno la meglio in trasferta sulla Lecco Alta. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Sfinjari, ma i padroni di casa non ci stanno e agguantano il pareggio. Di nuovo vantaggio per la Rovinata con la rete di Bergami e ancora pareggio per la Lecco Alta. Ma i biancorossi vogliono andare a riposo in vantaggio, e ci riescono col gol di Invernizzi. Nella ripresa la doppietta di Gattoni attesta il risultato sul 2 a 5 e la Rovinata mantiene il terzo posto in classifica.