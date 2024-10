CALCIO ROVINATA. VINCONO ESORDIENTI UNDER 14 E PULCINI

LECCO – Gli Esordienti 2012 della Rovinata scendono in campo a Germanedo contro l’Academy Casatese. I ragazzi, reduci da una buona prestazione sul campo del Manara, affrontano la partita con la grinta giusta sin dal primo minuto e creano parecchie occasioni. Dopo un primo tempo a reti inviolate, il secondo inizia nel modo giusto, caratterizzato dalle incursioni sulla fascia di Togni e dalle sponde di Piras che innescano al 10′ il gol del capitano Tommaso Cosentino. Dopo aver perso un terzo tempo sofferto, la squadra torna all’arrembaggio nel quarto senza però riuscire a concretizzare. Finisce 3-3 una bella partita combattuta e giocata senza paura contro un avversario di alto livello; avanti così in vista della trasferta a Calolziocorte.

La squadra Under 14 CSI gioca la terza partita di campionato in casa contro l’Abbadia Lariana. I 2012 biancorossi giocano una partita molto fisica, contro una squadra composta per lo più da 2011, ma riescono a trovare spazio nelle giocate di Carenini e Alberti. Da sottolineare l’ottima prestazione dei tandem difensivo Nkongun-Farina che più di una volta disinnesca le azioni avversarie. Nonostante la rapidità di gioco e i ripetuti ribaltamenti di fronte, la partita finisce sullo 0-0. Come da regolamento CSI si tirano i calci di rigore e un prodigioso Bilotta tra i pali porta la squadra alla vittoria.

Ottima partita per i Pulcini 2015, hanno affrontato in casa il Valmadrera. Al di là del risultato, che vede vincere per 3 tempi a zero la squadra di casa, i biancorossi hanno ritrovato la determinazione e la voglia di fare bene che era mancata nelle partite precedenti. Il mister nello spogliatoio ha chiesto grinta ed è stato accontentato dai suoi giovani atleti. Le reti di Rosina, Pozzi, Di Palma, Lazzarato e Gjini contribuiscono al risultato finale, che però è stato frutto della convincente prestazione di tutta la squadra. Un ottimo punto di partenza in vista della prossima partita in casa dell’Academy Casatese.